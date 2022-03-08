Dört günde 7 bin burs başvurusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi üzerinden öğrencilere burs verileceğinin kamuoyuna duyurulmasının ardından 4 gün gibi kısa bir süre geçmesine rağmen 7 binin üzerinde başvuru oldu. Online başvurular 14 Mart’ta sona erecek ve yapılacak değerlendirmenin ardından belirlenen 3 bin öğrenciye aylık 500 TL burs verilecek.

Bursa’da okul öncesi eğitimden hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ilk etapta üniversite öğrencilerini kapsayan burs uygulaması büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 1 yıl süren hazırlıkların ardından kısa adı ‘BURSKOOP’ olan Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi’ni kurdu. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Bursa Ticaret Sicil İl Müdürlüğü’ne tescil ettirilen BURSKOOP, bu aydan itibaren 4 ay boyunca üniversite öğrencilerine 500’er TL burs verecek. Yeni eğitim dönemiyle birlikte yıllık bazda da burs desteği 8 ay sürecek ve ilk etapta projeden 3 bin öğrencinin yararlanması hedefleniyor. Burs desteğinden Bursa’da ikamet eden ailelerin çocukları yararlanabilecek. Burs desteği almak isteyen öğrenciler, başvurularını burs.bbbgenclikkulubu.com adresi üzerinden online yapıyor.

7 bin başvuru

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öğrencilerin merakla beklediği burs sürprizini geçtiğimiz Cuma günü düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyuna duyurmuştu. Bu açıklamanın üzerinden 4 gün gibi kısa bir zaman geçmesine rağmen, online başvuru sayısı 7 bini aştı. Büyükşehir Belediyesi, uygulamadan haberi olmayan ve gerçekten bursa ihtiyacı olan öğrencilere de ulaşabilmek amacıyla Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi kampüslerine stant açarak, olabildiğince fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Üniversiteli gençler stantlarda hem burs uygulaması hem de Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik hizmetleri konusunda bilgilendiriliyor.

Bu arada başvurular 14 Mart’ta sona erecek ve tüm başvurular detaylı bir incelemeye tabi tutulacak. İncelemenin ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler 500’er TL aylık bursa kavuşmuş olacak.

Önceliğimiz eğitim

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyelerin burs vermesinin 2009 yılında yasaklandığını bu nedenle BURSKOOP’u kurarak bu desteği yasal bir zemine oturttuklarını hatırlattı. Yeni neslin daha donanımlı olması için eğitim konusunda ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Hayırseverlerimizin de büyük katkı vereceği kooperatifimiz sayesinde öğrencilerimiz ve ailelerine bir nebze de olsa ekonomik destek sağlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. İnşallah önümüzdeki eğitim döneminde uygulamayı sanayinin ihtiyacı olan bölümleri tercih eden meslek lisesi öğrencileri için de hayata geçireceğiz. BURSKOOP’un başta öğrencilerimiz olmak üzere, Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.