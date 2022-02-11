EBS Bursa 1 No’lu Şube’den 30. yıl vefa buluşması

Eğitim Bir Sen (EBS) Bursa 1 Nolu Şube, 30. yıla özel Vefa Buluşması gerçekleştirdi. Kuruluştan, günümüze yönetim kadrolarında yer almış isimlerin bir araya geldiği buluşmada konuşan EBS Bursa Başkanı Ramazan Acar, “Bizim medeniyetimizde vefa hatırlamak değil unutmamaktır. İnsan, nisyan ile maluldür derler, unutur derler Bizler unutmayanlarız” dedi.

Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube,Merinos AKKM’de 30. Yıl Vefa Buluşması gerçekleştirdi. Yapılan etkinliğe Kurucu Başkanı Aydın Kılıç, Geçmiş Dönem Başkanları Mustafa Sarıgül, Numan Şeker, Mevcut Başkan Ramazan Acar, Bursa Memur-Sen İl Temsilcisi Gökhan Yünkül’ün yanı sıra, Şube yönetiminde görev alanlar, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu Başkanları ile İlçe Başkanları katıldı.Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Bursa özelinde ve ülke genelinde sendikal sürecin 30 yıllık serüveninin yansıtıldığı tanıtım filmi izlendi.

“İlk dönem ruhuna ihtiyacımız var”

İlk olarak kürsüye çıkan Kurucu Başkan Aydın Kılıç, “Külfet döneminde başarılı bir sınav verdiğimiz gibi nimet döneminde de kaybetmemeliyiz. 28 Şubat dönemi gibi zorlu süreçleri aştık. Vesayetçi, oligarşik dönemleri bitirdik hamdolsun. Ancak şimdi de rehavet, gevşeklik, havalecilik gibi nimet dönemi sınavındayız. Artık sendikamız büyüdü. Zor dönemlerden kalma ezilmişlik psikolojisi ile hareket etmemeliyiz. Rehavet döneminin ileride başka vesayetlerin de başımıza bela olmasını önlemeliyiz. Bu anlamda ilk dönemin ruhuna ihtiyacımız var. Milletlerin yüz yıllık yükseliş ve düşüş döngüleri vardır. Bu döngüyü yeniden yükselişe geçiş haline dönüştürmeliyiz. Bize bir görev düşerse hazır olduğumuzu bilmenizi isterim.” dedi.

“Kula vefası olmayanın Hak’ka vefası olmaz”

Vefa gereği tüm eski başkanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Numan Şeker, “Temelleri vefa üzerine inşa edilmiş teşkilatın mensuplarını selamlıyorum. Başta Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan olmak üzere Ahirete intikal eden tüm teşkilat mensuplarını rahmetle anıyor, pandemi dolayısıyla hasta olanlara şifa diliyorum.” dedi. Şeker, Kurucu Başkan Mehmet Akif İnan’ın Vefa dizelerine atıfta bulunarak vefanın önemli olduğunu ifade ederek, “Vefa verilen sözün gereğini yapmaktır. Yaşanmışlıkları hatırlamaktır. Ahde vefa işte budur. Kula vefası olmayanın Hakka vefası olamaz. Biz bu vefa elbisesini giydik mi diye sorgulayarak, nefis muhasebesi yapmalıyız.” diye konuştu.

“Medeniyet davamızın emekleri zayi olmasın”

Geleceğin inşa eden bu güzide topluluk ile mücadele sürecinde bulunmaktan onur duyduğunu ifade eden Mustafa Sarıgül birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Sarıgül, “Rüzgar karşıdan esiyordu, zorlu yıllardı bazı arkadaşlarımız bile bizden uzak durmaya çalışıyordu. İnanmış insanlarla birlikte yola çıkıp bu günlere geldik hamdolsun. Medeniyet davamızın emekleri zayi olmasın. Her zaman şöyle olur birbirimize düşeriz, biz birbirimizle uğraşırken düşman gelir kaleyi işgal eder.” diye konuştu.

Hasan Ünal ise “Kuruluşundan günümüze emek veren ve halen görev yapan tüm başkanları selamlıyorum.” dedi.

“Emek verenlerin önünde saygıyla eğilmek gerek”

Kurucu başkanımız Mehmet Akif İnanı minnet ve rahmetle yad eden Gökhan Yünkül, “30.yılı kutluyorum nice 30 yıllara. Şube başkanı Ramazan Acara ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bir damla ter ile, bir fidan ile başlayan ve ağaca şimdilerde ise ormana dönüşen önemli bir otuz yılı geride bıraktık. Asıl takdir edilmesi gerekenlerin, kimse yokken, yokluk zamanında, zorluk döneminde elini taşın altına koyarak bu günlere gelmemizi sağlayanlardır. Sendikacılık zor, ancak bir bulaştığında da bir türlü bırakılamayan ilginç bir yapıdır. Zor zamanlarda görev yapanların emekleri önünde saygıyla eğilmek gerek.” ifadelerini kullandı.

Selamlama konuşmalarının ardından kürsüye çıkan EBS Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Bursa özelinde 12 bin 500, ülke genelde ise 430 binlere ulaştık. Gücünü kazanıma dönüştüren teşkilat olarak bugün davamızın öncüleri ve neferleriyle vefamızın 30.yılında bir aradayız, birlik beraberlik içerisinde daha büyük hedeflere doğru yol alıyoruz.” dedi. Konuşmasında Şubat ayının önemine dikkat çeken Başkan Acar, “Şubat ayındayız, malumunuz şehitler ayı aynı zamanda. Onun için Bedir’den Kerbela’ya Malazgirt’ten Çanakkale’ye, canlarını Rablerine sunan tüm şehitlerimize Ahde vefa günümüz bugün. Bizim medeniyetimizde vefa hatırlamak değil unutmamaktır biz Rabbimden rahmet dilediğimiz kurucu genel başkanımız Akif İnan’ı sendikalarımızı kuranları, ahirete irtihal eden çok değerli büyüklerimizi unutmadık unutturmadık unutmayacağız. Sendikamızın, Bursa’da liderliğini yapmış Aydın Kılıç, Muzaffer Bulut, Numan Şeker ve Mustafa Sarıgül başkanımızı unutmadık. Emekleri, adamlıkları, ve adanmışlıkları karşısında huzurlarınızda saygıyla eğiliyor, başkanlarımız şahsında bütün emektarlarımızla teşkilatımızın çilekeşlerine, yıldızlarına hürmetlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“28 Şubat’ı unutmadık”

“İnsan nisyan ile maluldür derler, unutur derler Bizler unutmayanlarız. Kardeşlerimizi üniversite kapılarında turnikelere sıkıştıranları, ikna odalarını unutmadık.” diyen Acar sözlerine şöyle devam etti: “Biz, 28 Şubatta müstağni ve mütekebbir bir edayla bin yıl sürecek diye tehdit savuranları, devlet aygıtını mütedeyyin insanlara işkencenin çarkına dönüştürenleri de unutmadık. 28 Şubat mağdurlarına iade-i itibarı yapıp onları yeniden göreve döndüren ve onların hakkını teslim edenleri de unutmadık. Medeniyetimizi yok sayıp değerlerimizi yok etmeye uğraşanları da, değerlerimiz üzerinden yeniden büyük Türkiye için birlikte yola çıkanları da unutmadık unutmayacağız.”

Vefaya verdikleri önemin bir kez daha altını çizen Başkan Acar, “Değerli yol arkadaşlarım, davamızın büyükleri, soylu mücadelemizin öncüleri, Üstad Necip Fazıl ‘Bağlan söze candan ahde vefa imandan’ der. Bizim için vefa diğergamlığın, hemhal olmanın, unutmamanın elbisesidir. O elbiseyi hiç kirletmedik; üyelerimize, ülkemize vefamızı, ümmete ve medeniyete vefamızı hiç terk etmedik. Ne bencil olduk ve de benci olduk. Muhterem dava arkadaşlarım, hareketimizin öncüleri, sendikal yürüyüşümüzü hakikat koşusuna dönüştüren gönül erleri. Bugün burada; emektarlarımıza, davamızın öncülerine vefa yolunda 30. yılımızı kutluyoruz Biz milletimize, ümmete, insanlığa vefadan hiç vazgeçmedik, hiç vazgeçmeyeceğiz. Soylu mücadelemizin kurucusu Kudüs şairi Mehmet Akif İnan’ı anlamaya yaşamaya yalnız bırakmamaya yanlarında durmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Vefa buluşmasına katılan herkese teşekkür eden Başkan Acar, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu duygularla Vefa buluşmamızı gerçekleştirmeyi nasip eden Allah’a hamdolsun. Vefa buluşmamızda bizleri onurlandıran, öncülerimize, dava büyüklerimize, yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum, katılım, katkı ve destekleri için, iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz diyorum. İyiye, güzele, doğruya çağrı temelli Vefa duruşumuz daim olsun diyorum. Hakikatte, medeniyette bağımızı yeniden inşa yolculuğumuzda Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Rabbim çalışmalarımızı bereketlendirsin, ayaklarımızı ahdimiz ve kardeşliğimiz üzere sabit kılsın inşallah. Allah hayırlı işlerimizde yar ve yardımcımız olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.”

Program, serbest kürsü konuşmalarının ardından toplu olarak çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.