Ekipler tezgah tezgah gezdi

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Karacabey Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri yetkilileriyle birlikte ilçedeki balık tezgâhlarını denetledi. Yapılan denetimlerde, tezgâhlardaki balıkların yasal ölçülere uygunluğu kontrol edilirken, covid ve hijyen konuları da gözden geçilirdi.

Karacabey’de gıda güvenliği ve hijyen konusunda denetimler aralıksız devam ediyor. Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu kez, Karacabey Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri yetkilileriyle birlikte, Ömer Matlı Kapalı Pazaryerinde bulunan balık halini denetledi. Yapılan incelemelerde, tezgâhlarda satılan balıkların yasaklı tür olup olmadıkları denetlenirken, satışa uygun balıkların da yasal boyutları denetlendi. Bunun yanında, covid ve hijyen koşulları da değerlendirildi.

Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını belirterek esnafı tebrik ederken, vatandaşları da bu konuda dikkatli olmaya davet etti. Başkan Özkan, “Sürdürülebilir bir balıkçılık için kurallara riayet etmemiz şart. Yasaklı türlere asla tahammülümüz yok. Bunun yanında elbette yasal boyutlarında olmayan balık ürünlerinin de tezgahlarda olmaması için elimizden geldiğince denetimlerimizi sıklaştırıyoruz” dedi.