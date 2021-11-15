Enerjide hızlı ve güvenli çözüm

Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., kesintisiz enerji ile müşteri memnuniyetini koruyor. UEDAŞ, kesintisiz enerji için 7/24 nöbet tutuyor. UEDAŞ, 4 ilde toplam 50 bin kilometre enerji dağıtım hattıyla 25 bin trafo üzerinden 3.3 milyon abonesine 24 saat ve kesintisiz enerji dağıtıyor.

Dünyayı 1.2 kat dolaşan elektrik ağı

Dünyayı 1.2 kat dolaşan elektrik ağında dijital dönüşüm için yatırımlarını sürdüren UEDAŞ, SCADA sistemi ile elektrik şebekesini uzaktan kontrol edebiliyor. Bu sayede elektrik kesintilerinin büyük bir kısmını 5-10 saniye içerisinde giderilirken, tüm şebeke 7/24 uzaktan izlenerek kontrolü sağlanıyor. Yalnızca sokak lambası değil, havai hat ve yeraltı kablolarına da aynı hızda müdahale eden UEDAŞ, yaptığı bakım çalışmalarıyla da enerjisini koruyor.

İş sağlığı ve güvenliğinde dijital dönem

İSG’ de proaktif yaklaşım çerçevesinde geliştirilen Saha Kontrol Merkezi(SAKOME) ile de ekiplerin iş emrine başlamadan önce ve bitirdikten sonra aldığı görüntülü teyitlerdeki kontrollerle çalışma ortamı güvenli hale getiriliyor. Sepetli aracın iç ve dışına yerleştirilen kameralar ile saha ekiplerinin trafikteki seyir durumundan enerjiye müdahalesine kadar tüm anları kayıt altına alınıyor. Bu sayede olası iş kazalarının minimuma düşürülmesi hedefleniyor.