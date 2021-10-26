Engelli sporcunun büyük başarısı

Bursa’nın İznik ilçesinde 25 yaşındaki engelli koşucu Burak Tetik, 9 yıldır neredeyse bütün ultra maraton koşullarına katıldı. Umudunu ve yaşama sevincini spora adayan genç adamın tek hayali Avrupa yarışlarına katılıp Türkiye’yi temsil edebilmek. Yalova’da gerçekleştirilen kivi koşusu Maratonu’nada katılan Tetik. buradanda kupayla dönmesini bildi.

Engelli sporcunun büyük başarısı
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Bursa’nın İznik ilçesinde 25 yaşındaki engelli koşucu Burak Tetik, 9 yıldır neredeyse bütün ultra maraton koşullarına katıldı. Umudunu ve yaşama sevincini spora adayan genç adamın tek hayali Avrupa yarışlarına katılıp Türkiye’yi temsil edebilmek. Yalova’da gerçekleştirilen kivi koşusu Maratonu’nada katılan Tetik. buradanda kupayla dönmesini bildi.

Engelli koşucu Tetik, “Doğuştan sol ayağım kısa. Ben para istemiyorum. Uzanacak manevi bir el ve destek istiyorum” dedi. Spor hayatının Macera Akademisi’nin 2012 yılında organize ettiği İznik Ultra Maratonu ile başladığını ifade eden Burak Tetik, ”Burada 5 kilometre yarışında koştum. Baktım oluyor. Finiş çizgisine ulaşabiliyorum. 9 yıldır da koşuyorum” diye konuştu.

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