Engelli ve eski hükümlü projelerinin son başvuru tarihi uzatıldı

Engelli ve eski hükümlü projelerinin son başvuru tarihi 17 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Engelli kendi işini kurma başvuruları e-devlet üzerinden, eski hükümlülerin ise Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine 17 Aralık 2021 tarihi mesai saati sonuna kadar yapılabilecektir. ’Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu’ yer alan diğer proje başlıklarındaki başvurular ise 17 Aralık 2021 tarihi mesai saati sona erene kadar İl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine 1 asıl ve 1 kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecektir.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, konuyla ilgili detay bilgi almak isteyen engelli ve eski hükümlüler ile kurum/kuruluşlar; Proje Birimine şahsen başvuru yapabilecektir. Ayrıca 0 224 220 41 65 nolu telefondan mesai saatleri içerisinde danışmanlık hizmeti alınabilecektir.