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Firmadan 5 yıl ve üzerinde çalışan personeline plaket

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Koçaslanlar Holding tarafından düzenlenen törenle firmaya uzun yıllar hizmet veren çalışanlar ödüllendirildi.

Firmadan 5 yıl ve üzerinde çalışan personeline plaket
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Koçaslanlar Holding tarafından düzenlenen törenle firmaya uzun yıllar hizmet veren çalışanlar ödüllendirildi.

5 yıl ve üzeri hizmet vermiş olan personel için kurumda aidiyet hissini arttırmak ve kurum değerlerine bağlılık oluşturmak hedefiyle Hizmet Ödül töreni düzenledi. Törende uzun yıllar firmada çalışan personele plaket ve hediyeler takdim edildi. Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, “Tüm çalışanlarımız işletmelerimizin bel kemiği ve en değerli kaynağıdır. Sizlerle birlikte güçlü ve büyük bir aileyiz. Sizlerle beraber büyümeye devam etmekteyiz. Kurumuza kattığınız değer ve emekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Böyle bir ekiple bu yolda yürümekten büyük gurur duymaktayım" dedi.

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