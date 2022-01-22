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Gemlik Belediyesi’nde kar seferberliği

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Gemlik Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı uyarılarının ardından yüksek mahallelerde sabahın ilk saatlerine kadar yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Gemlik Belediyesi’nde kar seferberliği
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Gemlik Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı uyarılarının ardından yüksek mahallelerde sabahın ilk saatlerine kadar yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Hafta sonuna doğru başlayacağı ve bir hafta boyunca Marmara Bölgesi’nde etkisini göstereceği belirtilen kar yağışı, Gemlik’te Cuma gecesi başladı. İlçe merkezinde hafif devam eden kar yağışı, Umurbey ve daha yüksek mahallelerde şiddetli olarak etkisini gösterdi.

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Gemlik Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Adliye, Güvenli, Hamidiye, Feyziye, Katırlı, Şükriye ve Fındıcak gibi yüksek mahallelerde kar yağışının ulaşımı etkilememesi için geç saatlerde çalışmalara başladı. Tuzlama aracı, traktör, iki greyder, iki kepçe ve üç kamyon ile çalışan Gemlik Belediyesi ekipleri, sabahın ilk saatlerine kadar kar mesaisine devam etti.

Yağışın ilçe merkezinde henüz etkili olmadığı belirtilirken yüksek mahallelerde de herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.

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