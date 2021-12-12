Gemlikli minik judocular madalyaya doymuyor

Gemlik Belediyespor’un minik judocuları Zonguldak’ta gerçekleştirilen Madenciler Judo Turnuvası’ndan madalyalarla döndü.

Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi, Judo Federasyonu, Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Zonguldak Judo İl Temsilciliği tarafından Site Spor Salonu’nda beşincisi düzenlenen Geleneksel Madenci Turnuvasına Gemlik Belediyespor 20 sporcu ile katılım sağladı. İki gün süren turnuvaya Gemlik Belediyesporlu minik judocular damgasını vurdu. Judocular, 4 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalyayla döndü.

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu turnuvanın Gemlik adına verimli geçtiğini ifade ederken, “Gemlik Belediyesporlu sporcularımız her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Zonguldak’ta düzenlenen turnuvaya 20 sporcumuzla katıldık ve 11 madalya ile ilçemize dönmenin gururunu yaşıyoruz. Judo takımımızın antrenörü İsmail Yıldız’ı tebrik ediyorum. Bizlere her koşulda desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.