Genç beyinlerin bilim aşkı

İznik ilçesinde Orhaniye Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Proje açılış sergisine İlçe Milli Eğitim Müdür Muhammet Asil, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Jandarma Komutanı Tuncay Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, Orhaniye Mahalle Muhtarı Suat Ateş ve davetli misafirler katıldı. Orhaniye Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerin azimli ve kararlı çalışması ile görücüye çıkan 16 proje, 32 öğrenci ve 7 danışman öğretmen tarafından hazırlandı. Projeleri tek tek inceleyerek, emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Geleceğimize ışık tutacak olan çocuklarımızın yapmış olduğu çeşitli projeleri hayata geçirmiş olmaları bizleri gururlandırdı. Bu tür projelere tüm kurum ve kuruluşların sahip çıkması gerekir” dedi.

“Ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ediyoruz” diyen Okul Müdürü Osman Yanardağ yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Hepimizin bildiği üzere bilim fuarları bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesini teşvik etmektedir. Büyük önem verdiğimiz bu projede, bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması, farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması hedeflenmiştir. Ayrıca bu proje ile gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak ve veya yaşayarak öğrenilmesinin sağlanması hedeflenmiştir.”