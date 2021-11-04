Gençlere sınav kaygısı eğitimi

Gürsu Belediyesi ile Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği işbirliğiyle üniversiteye hazırlanan gençlere sınav kaygısı hakkında seminer verildi.

Sınav kaygısının önlenmesi eğitimleri Prof. Dr. Pınar Vural’ın sunumuyla Gürsu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde başladı. Özgüven sıkıntısı yaşayan gençlerin kendilerine güvenmesine dikkat çeken Vural, "Her hangi bir imtihan, sunum ve performans söz konusu olduğunda heyecanlanmamak elde değil. Heyecanımız ailemiz, arkadaşlarımız ve sağlığımızla olan ilişkimizi bozuyorsa, bu durum kişiyi kötü etkiler. Çocuklarımız ilgi duymadıkları, sevmedikleri işlere yönelmek yerine nelerle ilgileniyor, nelerden hoşlanıyor, onları bilmeli. Çocuklarımız ne yapmak istiyor, önemli olan o" dedi.

"Pandemi süreci boyunca okullarından uzak kalan öğrencilerin sınav kaygılarını azaltıp özgüvenlerini yükseltmek için buradayız" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yarın güzel üniversitelerden mezun olup iş görüşmesine gittiniz zaman içinizdeki cevheri karşı tarafa aktarmanız için özgüveninizin yüksek olması gerekiyor. Biz bu eğitimlerle çocuklarımızın kendilerine güvenen fertler olmasını planlıyoruz. Bizi bu eğitimde yalnız bırakmayan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk Bektaş’a BUSADER temsilcimiz Tülin Gülbatılı’ya ve için Prof. Dr. Pınar Vurala teşekkür ederim" dedi.