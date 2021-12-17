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Gönüllüler kan bağışına koştu

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Bursa’da Türk Kızılay Mustafakemalpaşa Şubesi tarafından düzenlenen 2021 yılının son kan bağış maratonu tamamlandı. Üç aylık periyotlar dahilinde gerçekleştirilen yılın son kampanyasında toplam 728 ünite kan bağışı yapıldı.

Gönüllüler kan bağışına koştu
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Bursa’da Türk Kızılay Mustafakemalpaşa Şubesi tarafından düzenlenen 2021 yılının son kan bağış maratonu tamamlandı. Üç aylık periyotlar dahilinde gerçekleştirilen yılın son kampanyasında toplam 728 ünite kan bağışı yapıldı.

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Türk Kızılay Şube Başkanı Mustafa Eren, Adnan Menderes Meydanı’nda 12 gün süren kan bağışına yönelik gönüllülerin ilgisine teşekkür etti. Eren, "Covid-19 salgınına rağmen geçtiğimiz yıl iki bin, bu yıl içerisinde yapılan organizasyonlarda ise yine iki bini aşkın kan bağışı yapıldı. Kızılay’ımızın gönüllülerine ve destekçilerine teşekkür ediyorum. Sürekli bir ihtiyaç olan kan bağışını yeni yılda da sürdüreceğiz" dedi.

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