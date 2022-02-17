GUHEM’de TEKNOFEST 2022 hazırlığı

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), ayakları yere basmayan festival olan TEKNOFEST’in 2022 Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’na katılmak için başvuran okulların öğretmenlerini ağırladı.

Türkiye’nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan GUHEM’de TEKNOFEST 2022 Liseler Arası İHA Yarışması’na katılmak için başvuruda bulunan okullar için atölye çalışması düzenlendi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği doğrultusunda GUHEM’de gerçekleşen atölye programına farklı okullardan 50 öğretmen katıldı. Atölyede Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Makine Teknolojisi Alanı öğretmeni Murat Bozdemir, öğretmenlere başvuru sürecinin detaylarını paylaştı.

Öğretmen Murat Bozdemir, GUHEM’e ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, “Bursa’da yer alan ortaokullarımızdan, fen liselerimizden, imam hatip liselerimizden 50 öğretmenimiz atölyeye katılım sağladı. TEKNOFEST 2022’de yarışma hakkını elde etmek için son başvuru tarihi 28 Şubat. Burada hazırlıklarını yapan takımlar raporlama ve kayıt başvuru anlamında ihtiyaç duydukları bilgileri öğrendiler. Bu sürecin okullarımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

GUHEM’in havacılık ve uzay tutkunlarının rüyalarını süsleyen bir yer olduğunu ifade eden Murat Bozdemir, “GUHEM sadece Bursa için değil ülkemiz için büyük bir kazanç. Her yaştan insanın uzay ve havacılık tutkusunu bulabileceği paylaşabileceği ve yaşayabileceği bir ortam. Özellikle öğrencilerimizin fen bilgisi, fizik, matematik, kimya derslerine katkı sağlayabilecek bir merkez. GUHEM’de bilginin anlamı, önemi ve etkisi daha değerli oluyor. Çünkü uygulama ve görme şansları da var burada. Bu tür bir atmosferin içerisinde bilgilerimizi meslektaşlarımızla paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk” diye konuştu.