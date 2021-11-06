Gülten Akın Mektup Ödülü’nün sahibi belirlendi

Nilüfer Belediyesi’nin 2021 Yılın Yazarı Gülten Akın etkinlikleri kapsamında düzenlediği Mektup Ödülü’nün sahibi açıklandı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, 2021 yılının yazarı ilan edilen Gülten Akın’ın yakından tanınması, ondan ilhamla yeni eserler üretilmesi amacıyla yıl boyunca etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerden biri de “2021 Yılın Yazarı: Gülten Akın Mektup Ödülü” oldu.

Gülten Akın’ın edebiyatımıza getirdiği birikimin yol açıcılığıyla yazmaya yönelen, yazmayı uğraş edinenlerin; insana, yaşama dair yeni bakış ve yorumlarını içeren çalışmalarının değerlendirilmesini amaçlayan yarışmaya; 114 yarışmacı 228 mektupla katıldı. Her bir metin, mektup türünün gerektirdiği başlıca öğeleri taşıyıp taşımadığına; anlatım özelliğine, içtenliğine, özgünlük gösterip göstermediğine bakılarak değerlendirildi.

Latife Tekin, Neslihan Cangöz, Nahit Kayabaşı, Şafak Baba Pala ve Taçlı Yazıcıoğlu’dan oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucu, işlediği temayı yazınsal düzleme taşıyarak, toplumsal bağlamda özgün bir yaklaşımla ve mektup türünün sıcaklığıyla dile getirişi nedeniyle büyük ödülün Hande Çiğdemoğlu’na verildiği açıklandı.

Tema olarak daha çok kadına yönelik şiddetin, ataerkil geleneklerin, erkek egemen kültürün işlendiği yarışmada; Özlem Öztürk Karadoğan, Aslı Ilgın Uyurkulak, Anıl Çetinel Örselli, Metin Turan ve Hilal Aydın La Spisa’nın mektupları ise mansiyon ödülüne değer bulundu.

Ayrıca; Meltem Uzunkaya, Merve Üzel Tambay, İpek Sözen Çubukçuoğlu, Fatoş Asya Akbay, Gülizar Aytekin, Esra Kahya, Kamile Yılmaz, Candan Sevinç, Işıl Madak Kaya, Esra Gürbüz, Güler Kalem, Yasemin Yılmaz Yüksek, Hatice Göz ve Öznur Babur’un mektupları da hazırlanacak kitapta yayınlanmaya değer bulundu.

Ödüller Aralık ayında yapılacak Yılın Yazarı Gülten Akın Sempozyumu kapsamında sahiplerine verilecek. Yarışmada büyük ödül 3 bin TL, mansiyon ödülleri ise 1000’er TL olarak açıklanmıştı.