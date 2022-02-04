Gürsu Belediyesi istihdama desteğini sürdürüyor

Gürsu Belediyesi’nin istihdama yönelik hayata geçirdiği Kollektif Kariyer Merkezi, iş bulma ihtiyacı olan kişilerle, işçi alımı yapacak firmaları buluşturmaya devam ediyor.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonuyla, Gürsu Belediyesi hizmet binasında, Beybi Firması yetkililerince gerçekleştirilen istihdam buluşmasında 120 kişi iş görüşmesinde bulundu.

İstihdam buluşması kapsamında; üretim işçisi, kalite kontrol görevlisi, kimyasal hazırlama işçisi, vardiya sorumlusu işlerinde çalıştırılmak üzere, ön görüşme sonrası yapılan mülakatlarla değerlendirilen 100 kişinin istihdamı sağlandı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Kollektif Kariyer Merkezi’mizle, belediyemize iş başvurusunda bulunan kardeşlerimizle firmalarımız arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Hem iş arayan kardeşlerimize hem de personel ihtiyacı olan firmalarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Kollektif Kariyer Merkezi’miz bünyesinde verdiğimiz iş arama rehberliği hizmeti kapsamında bugüne kadar, 3500 kişiyle görüşüldü ve 1300 kişinin iş sahibi olmasını sağladık. Bunun yanında sanayicimizin en çok ihtiyaç duyduğu iş dallarında eleman yetiştirilmek üzere meslek edindireme kursları, girişimcilik kursları da düzenliyoruz. İstihdam seferberliğine katkı sunmak amacıyla çalışma arkadaşlarımızla birlikte dikkate değer bir çaba ortaya koyuyoruz. İstihdam odaklı hassasiyetimize verdikleri destek için Beybi firması yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Başvuru yapan kardeşlerimize ve firmamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bugüne kadar gerçekleştirilen 33 istihdam buluşmasında, her 100 kişiden 30’u iş sahibi yapılarak istihdamı sağlandı.