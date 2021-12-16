Gürsu’da "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" resim sergisi

Gürsu Halk Eğitim Merkezi, İstiklal Marşının kabulünün 100’üncü yılı dolayısıyla ve Mehmet Akif Ersoy’u anmak için sergi açtı.

Düzenlenen resim sergisine katılan Gürsu Belediye Başkan Vekili Köksal Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Bektaş, resimleri inceleyerek kursiyerlerden bilgi aldı. Sergi açılışında konuşan Halk Eğitim Müdürü Remzi Ataman, “Cumhurbaşkanımızın imzası ile 2021-6 sayılı yayınlanan Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı konulu genelge gereği Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri tarafından İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı münasebetiyle sergiler açılıyor. Bizler de Gürsu Halk Eğitim Merkezi olarak kurumumuzca hazırlanan eserleri Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda sergilemiş bulunmaktayız. Sergimizin açılışını program sonrası gerçekleştireceğiz. Gürsu Halk Eğitim Merkezi olarak her alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.