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Hafta sonu havalar ısındı, Bursalılar çarşıya akın etti

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Hafta içi soğuk havanın hakim olduğu Bursa’da, hafta sonu havaların biraz olsun ısınması ile Bursalılar kendilerini sokağa attı.

Hafta sonu havalar ısındı, Bursalılar çarşıya akın etti
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Hafta içi soğuk havanın hakim olduğu Bursa’da, hafta sonu havaların biraz olsun ısınması ile Bursalılar kendilerini sokağa attı.

Soğuk havadan sıkılan ve dışarı çıkamayan vatandaşlar, havaların biraz olsun ısınmasını fırsat bilerek güneşli ve güzel havanın keyfini sürdü. Hınca hınç dolan çarşı ve pazarlar bu hareketlilikten nasibini alırken, hem vatandaşların hem de çarşı esnafının yüzü güldü. Bazı vatandaşlar çarşıda gezen köpekleri severken, çocuklar da ailelerine renkli uçan balon satıcılarından balon aldırtarak güzel havanın tadını çıkarttı.

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