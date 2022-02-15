Havalı silahlarda Osmangazi başarısı

Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcularından Elif Duman, Türkiye Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’nda madalya coşkusu yaşadı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) tarafından Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’na toplam 565 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakada Osmangazi Belediyespor’un başarılı atıcısı Elif Duman, önemli bir başarıya imza attı. Yıldız bayanlar kategorisinde ter döken Duman, rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek ikincilik kürsüsüne çıktı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.