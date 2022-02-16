Hayalet araçlar toplatılacak

Mustafakemalpaşa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Vahit Girgin, cadde ve sokakları işgal eden atıl durumdaki araçların toplatılacağını açıkladı.

Başkan Girgin, Bursa Valiliği tarafından 09.02.2022 tarihli ‘emir’ niteliğindeki kamu ve meslek mensuplarına duyurulması istenilen yazıya istinaden bir açıklama yaptı. Başkan Girgin şu cümlelere yer verdi;

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ilgi yazısı ile Bursa Valiliğimizin kamuya duyurulması isteği ile gönderilen yazıda, özellikle şehir içinde trafiği aksatan veya kontrolsüz bir şekilde rastgele bırakılmış araçların, hurdaya çıkarılmış, terk edilmiş veya sahibi belli olmayan, uzun süre park edilip trafik akışını engelleyen terör, çalıntı, uyuşturucu, içki müptelalarının barınmasını sağlayabilecek konumdaki eski, hurda veya terk edilmiş bu tür araçların sahipleri tarafından güvenli, kontrollü yerlere kaldırılması veya kontrollü, denetimli otoparklara bırakılması istenmektedir.

Bu tür araçların, sahipleri tarafından kaldırılmaması durumunda yetkililerce gerekli tutanak tutularak re’sen kaldırılacağı bilgisi duyurulması istenmektedir. Halkımıza ve meslek mensuplarımızın bilgisine sunulur."