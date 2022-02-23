Huzur Mahallesinde eksik kaldırımlar tamamlanıyor

Huzur Mahallesinde konut yapımlarının tamamlandığı bölgelerde eksik tretuvarların yapımı için çalışma başlatıldı. 6 sokakta bin 600 metre bordür ve 2 bin metrekare parke taş uygulaması devam ediyor.

Kış sezonunun sert dönemlerinin geride kalmasıyla birlikte karla mücadele çalışmalarından yeniden yapım çalışmalarına dönen İnegöl Belediyesi, Huzur Mahallesinde konut yapımlarının tamamlandığı bölgelerde kaldırım eksiklerini gideriyor. 6 sokakta başlatılan tretuvar çalışmasının yüzde 50’si tamamlanırken, 10 gün içerisinde uygulamanın tamamlanması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte devam eden tretuvar çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalara ilişkin açıklamalarda da bulunan Taban, “Huzur Mahallemizde devam eden çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Bölgede konut yapımlarının tamamlanmasıyla birlikte biz de mahallemizin eksiklerini giderme noktasında çalışma yapıyoruz. Burada gerek Büyükşehir Belediyemizin gerekse de ilçe belediyemizin çalışmaları devam ediyor. Nihayetinde eksik olan bölgelerimiz var. Arkadaşlarımız bu bölgelerin tespitlerini yapıp çok değerli yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz, muhtarımız ve vatandaşlarımızdan gelen taleplerle bir planlama yapılıyor” dedi.

Bölgede devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Taban, “Bugün Huzur Mahallemizin 11’inci, 55’inci, 56’ncı, 6’ncı ve 3’üncü Sokakları ile Papatya Sokakta tretuvar çalışması başlatıldı. Çalışmanın yüzde 50’si tamamlandı. Burada 1600 metre bordür ve 2000 metrekare parke taş uygulaması gerçekleştiriliyor. İnşallah arkadaşlarımız 10 günlük sürede çalışmayı tamamlayarak hizmete sunmuş olacak. Yapılan her çalışma kıymetli. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükselterek daha mutlu ve huzurlu şekilde yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, yapılan hizmetin hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.