“Huzurlu aile mutlu gençlik” seminerleri sürüyor

Eğitimci Dr. Faruk Öndağ, İnegöl Belediyesinin Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliği ile düzenlediği ‘’Huzurlu Aile Mutlu Gençlik’’ programları kapsamında ’’Zor Zamanda Çocuk Yetiştirmek’’ semineri ile İnegöllülerle buluştu.

İnegöl Belediyesi’nin Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliğinde düzenlediği aileyi ve aile bireylerini geliştirici seminer programları devam ediyor. 10 hafta sürecek olan ve bu yıl “Huzurlu Aile Mutlu Gençlik” ana temasıyla yapılacak seminerlerin yedinci haftasında Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen seminerde, Dr. Faruk Öndağ İnegöllülerle buluştu. Eğitimci Dr. Faruk Öndağ, “Zor Zamanda Çocuk Yetiştirmek” konulu seminerde aile yapısının önemini ve değerini anlatırken aynı zamanda çocuk yetiştirmenin önemine de değindi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan seminer programında Faruk Öndağ, bir zamanlar şimdi ancak nostalji dizilerinde şahit olunabilen doğal bir hayat ve bu doğal hayatın içinde pişerek yetişmiş doğal bireyler olduğunu ifade etti. Sokaklarda saklambaç, köşe kapmaca, birdirbir oynanırken arada bir sonu kavgaya varabilen oyunbozanlıkların yaşandığı hayatı anlatan Öndağ, “Her şey kendiliğinden tabii olarak akıp giderdi. Teknolojinin hayatlarımızı hızla kavraması ve yönlendirmesi sonucu doğal olan pek çok şey ancak gayretle ulaşılabilir hale geldi. Artık önceliğimiz hazzı yaşamak ve ona hemen şimdi ulaşmak. Bu şartlarda çocuk yetiştiren ebeveynler gidişata nasıl dur diyeceklerini bilememenin tedirginliği içinde. Ancak günümüzde de doğal çocuk yetiştirebilmek mümkün” dedi.

Dr. Faruk Öndağ’ın yıllara dayanan tecrübesinden süzülen yaşanmış örneklerle zor zamanda çocuk yetiştirmenin püf noktalarını anlattığı seminer sonunda, programa katılan Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu günün anısına hediye takdiminde bulundu.