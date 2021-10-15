İklim değişikliği ile ortak mücadele

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte örnek uygulamaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğine karşı tüm ilçe belediyelerini de harekete geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyelerinden temsilcilerin katıldığı toplantıda, konuyla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar ile yapılması gereken konular ele alındı. Bursa’nın daha sağlıklı bir kent olması hedefiyle çevre yatırımlarına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda küresel bir sorun haline gelen iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı iklim değişikliğiyle mücadele konu başlığında daha önce 2014 yılı temel alınarak, 2015 yılında Bursa’daki sera gazı emisyon kaynaklarının belirlenmesi ve azaltım tedbirlerinin oluşturulması hedefiyle, ’Bursa Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nı hazırlamıştı. Bu süreçte iklim değişikliği alanında yürütülen çalışmaların uluslararası boyuta taşınması ve konuyla ilgili çalışma yapan diğer belediyelerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması hedefiyle de Temmuz 2016 tarihinde alınan meclis kararı ile Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine katılım sağlanarak, 2030 yılında sera gazı emisyonlarını kişi başına yüzde 40 azaltma taahhüdünde bulunulmuştu. ‘Sera Gazı Envanterinin ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nın Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi kriterlerine göre revize edilmesi hedefiyle 2017 yılında ‘Bursa Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Uyum Planı’ hazırlandı. Güncelleme çalışmaları devam ederken, bu kapsamda 2017, 2018 ve 2019 yılları için Büyükşehir Belediyesinin Kurumsal Sera gazı envanteri ile Bursa’nın sera gazı envanteri hesaplama çalışmaları tamamlandı ve raporlama çalışmalarına başlandı.

Tüm bunların yanında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı noktasında da önemli bir mesafe alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenikent ve İnegöl düzenli katı atık depolama alanlarında metan gazından elektrik üreterek, hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de metan gazının toplanması sayesinde iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının azaltımını sağlıyor. Yine 30 adet Bursaray istasyonun çatı ve üst örtülerine yıllık yaklaşık 2 MW kapasiteli güneş enerji santrali (GES) kurulurken, Yeni hizmet binası çatı ve açık otoparkına 450 kilowatlık GES yatırımı ile Muradiye Su Fabrikası çatısına 1,8 MWh’lik GES yatırımı projeleri ile yenilenebilir enerji kullanım oranı arttırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarının il geneline yayılması ve bu konuda tüm belediyelerin işbirliği içinde olması hedefiyle koordinasyon toplantılarına başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda yapılan ve ilçe belediyelerinin temsilcilerinin katıldığı ilk toplantıda iklim değişikliği konusu ele alındı. Periyodik olarak yapılacak ve İklim Değişikliği, Enerji Yönetimi, Sıfır Atık ve Atık Yönetimi, Çevresel Şikayetler, Gürültü Yönetimi, Hafriyat Yönetimi, Ruhsat Faaliyetleri gibi konuların ele alınacağı toplantıların ikinci oturumunda ‘Enerji Yönetimi’ konusu ele alınacak.