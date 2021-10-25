İMOTİM Mobilya AVM başkanını seçti

Mobilya sektöründe modanın belirlendiği, 40 bin metrekare kapalı alana sahip ve 150 üretici mobilya firmasının yer aldığı İMOTİM Mobilya AVM’de yapılan genel kurul toplantısında, Alican Yavaş yönetim kurulu başkanı seçildi.

İnegöl İMOTİM Mobilya AVM genel kurulunda yapılan seçimde Mobilyam Evime firması sahibi Alican Yavaş, oybirliği ile 2 yıllığına İMOTİM Mobilya AVM Yönetim Kurulu başkanlığına getirilirken 10 kişilik yeni yönetimde göreve başladı. Başkan Yavaş, "365 gün Mobilya Fuarı konsepti ile tasarlanan İMOTİM Mobilya AVM’de farklı tarzlarda üretim yapan mobilya firmalarımız, ürünlerini toptan ve perakende müşterilerine sergileme imkânı bulmaktadır. Gelişen mobilya sektöründe İMOTİM akla gelen ilk adres olmayı hedeflemektedir” dedi.

İMOTİM olarak 150 üretici firma ile yola çıktıklarını söyleyen Yavaş, ”İnsanların alışverişte kendilerini rahat hissedebilmeleri için kurulmuş bir oluşumuz. Bu yapının daha verimli hale gelebilmesi için, ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım tüm gerekli çalışmaları yapacağız. Geçtiğimiz yıl İnegöl ihracat rakamları 1 milyon 135 milyar dolar iken önümüzdeki senelerde bu rakamın çok daha fazla artacağına inanıyorum. 150 imalatçı firmanın bir arada bulunduğu İMOTİM Mobilya AVM olarak, ihracatımızın yükselmesinde üyelerimiz ile birlikte büyük rol alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.