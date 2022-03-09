İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları mindere damga vurdu

İnegöl Belediye Spor Kulübü güreş takımı sporcuları, Kulüpler İl Birinciliği müsabakalarında Bursa’ya damga vurdu. Şampiyonada 1 birincilik ve 3 üçüncülük madalyası alındı.

İnegöl Belediye Spor Kulübü’nün yeni aktif ettiği güreş branşı, kuruluşundan itibaren adından söz ettirmeye başladı. Güreş sporcuları 5 Mart 2022 Cumartesi günü Bursa Gürsu Sporcu Fabrikası salonunda düzenlenen Kulüpler İl Birinciliği müsabakalarında 12-13 yaş kategorisinde 1 birincilik ve 3 üçüncülük madalyası alarak adeta yarışmalara damga vurdu.

İnegöl Belediye Spor Kulübü güreş sporcusu Demir Taştan 30 kg serbestte 1’inci, Okan Alemdar 30 kiloda 3’üncü, Hamza Kaya 41 kiloda 3’üncü ve İlyas Hürşit 57 kiloda 3’üncü oldu. Halim Kara ve Kaman İdris isimli sporcular ise müsabakayı kategorilerinde 5’inci olarak tamamladı.