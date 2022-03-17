İnegöl Belediyesi, Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini imzaladı

İnegöl Belediyesi, iklim ve enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzaladı. Başkan Alper Taban, vizyonlarının 2050 yılına kadar herkesin; ekonomik, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye erişimi olan karbondan arındırılmış ve esnek şehirlerde yaşıyor olmak olduğunu ifade etti.

İklim değişikliği ve çevre konularında adımlar atan İnegöl Belediyesi, iklim ve enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni de imzaladı. Günümüzün en önemli küresel sorunları arasında iklim değişikliğinin yer aldığını ifade eden Başkan Taban, “Faaliyet gösterdiği sektörün çevreye ve iklim değişikliğine etkisinin ve üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle hareket eden İnegöl Belediyesi, faaliyetlerini bu bilinç ile yürütürken enerji üretiminde daha verimli teknolojiler ve uygulamalar üzerine çalışmaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde iklim değişikliği ve enerji konularındaki performansını iyileştirmeyi hedeflemektedir. İnegöl Belediyesi olarak 2021 yılında İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlama çalışmalarına başladık. Bu İklim Değişikliği Eylem Planı kapsamında iklim ve enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesinin de imzalanarak taahhüt edilmesi gerektiği belirtildi. Belirtilen bu çalışma ile 2 Şubat 2022 tarihli Belediye Meclisimizde İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi konusunu gündeme alarak değerlendirdik ve oy birliği ile imzacı olma kararı aldık” dedi.

Vizyonlarının 2050 yılına kadar karbondan arındırılmış şehirler olduğuna da vurgu yapan Başkan Taban, “İklim açısından nötr bir Avrupa için eylemi hızlandırmak, Avrupa’nın her yerinden Belediye Başkanları olarak, iklim hedeflerimizi hızlandırıyor ve Paris Anlaşması’nın en yüksek hedefi olan küresel sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmak için ortak bir çabayla bilimin belirlediği hızda eylem gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz. Vizyonumuz, 2050 yılına kadar hepimizin ekonomik, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye erişimi olan karbondan arındırılmış ve esnek şehirlerde yaşıyor olmak. Belediye Başkanları Sözleşmesi Avrupa hareketinin bir parçası olarak bizler, adil bir geçiş sağlamak için temel bir eylem olarak, bölgemizdeki sera gazı emisyonlarını azaltmaya, dayanıklılığı artırmaya, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine hazırlanmaya ve enerji yoksulluğuyla mücadele etmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.