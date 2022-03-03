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İnegöl Belediyesi oryantiring takımı dünya şampiyonlarıyla mücadele etti

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İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı, Antalya’da yapılan ve aynı zamanda dünya sıralamasına da etki eden Uluslararası Oryantiring Yarışlarında Dünya Şampiyonlarıyla koştu.

İnegöl Belediyesi oryantiring takımı dünya şampiyonlarıyla mücadele etti
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İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı, Antalya’da yapılan ve aynı zamanda dünya sıralamasına da etki eden Uluslararası Oryantiring Yarışlarında Dünya Şampiyonlarıyla koştu.

İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı, 25-27 Şubat 2022 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen ve aynı zamanda Dünya sıralamasına da puan veren 17 ülkeden 440 yabancı olmak üzere toplam 557 sporcunun katılım sağladığı Uluslararası Oryantiring Yarışlarına katıldı. Turuncu Lacivertli sporcular, Dünya Şampiyonlarıyla koştukları yarışmada hem önemli tecrübeler edindiler hem de dereceler elde ettiler.

Yarışmaların 3’üncü gününde 14 yaş kategorisinde Nehir Karakoçak 2’ncilik madalyasını kazandı. 16 yaş kategorisinde Aleyna Minden 2’nci olurken, Azra Coşkun 3’üncülük madalyasını göğüsledi. 20 yaş kategorisinde ise Semanur Özdemir 2’ncilik elde etti. 14 yaş erkekler kategorisinde de Hamza Turna 2’nci oldu. Genel toplamda da Hamza Turna 3’üncülük madalyasıyla yarışmayı tamamlamayı başardı.

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