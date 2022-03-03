İnegöl Belediyesi TEKNOFEST 2022’ye 10 proje ile başvurdu

TEKNOFEST 2021’de “Drone İle Otonom Kaçak Yapı Tespiti” projesi ile birincilik ödülü alan İnegöl Belediyesi Baykoca Proje Takımları, TEKNOFEST 2022 için hazırlıklara başladı. 60 kişiden oluşan 8 proje takımı, 10 projenin ön başvurularını tamamladı.

İnegöl Belediyesi, 2020 yılında kurulan Baykoca Proje Takımları ile geçtiğimiz yıl TEKNOFEST’te önemli başarılara imza attı. Birden fazla projenin son aşamalara kaldığı TEKNOFEST 2021’de, İnsanlık Yararına Teknoloji kategorisinde “Drone İle Otonom Kaçak Yapı Tespiti” projesi ile Baykoca Fezakadı Drone Takımı birinci olmuştu. Baykoca Proje Takımları, Teknofest 2022 için de iddialı şekilde hazırlanmaya başladı.

Şubat ayında DOSTUM tesislerinde 3 günlük kamp gerçekleştiren Baykoca Proje Takımı üyeleri, 8 ayrı takım ile 10 proje üzerinde hazırlıklarına başladı. Bu 10 projenin ön başvuruları da gerçekleştirildi. Proje takımları; Baykoca Elektrikli Gezi Aracı, Baykoca ZİHA, Baykoca Fezakadı Model Uydu, Baykoca İstikbal Roket, Baykoca Arı Teknoloji Takımı, Baykoca IEEE Roket, Baykoca Diagnosis ve Baykoca Robothâne takımlarında görevli ortaokul, lise, üniversite ve üzeri 60 genç, TEKNOFEST 2022’ye 10 proje ile hazırlanıyor. Hazırlık çalışmaları kapsamında; Baykoca Gözcü, Baykoca Rehber, Baykoca İleri Dönüşüm, Baykoca Çınar, Baykoca ZİHA, Baykoca Model Uydu, Baykoca Planör Bulmaca, Baykoca Alçak İrtifa Roket, Baykoca Yüksek İrtifa Roket ve Baykoca Sağlıkta Yapay Zeka projelerinin ön başvurularını tamamlandı. Proje takımları, Teknofest takvimi kapsamında çalışmalarına devam ediyor.