İnegöl’de 6 günlük Tiyatro Festivali başladı

İnegöl Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında 22-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Tiyatro Festivali düzenliyor. 6 gün 6 gece sürecek Tiyatro Festivalinde 6 yetişkin ve 6 çocuk olmak üzere 12 tiyatro oyunu İnegöllü sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Festival kapsamında tüm oyunlar Beşinci Mevsim Kültür Merkezimizde sahnelenecek. Her gün 14.00’da çocuk oyunları, 20.00’da ise yetişkin tiyatro gösterileri izleyici ile buluşacak. Yetişkin tiyatro gösterileri her programda olduğu gibi ücretsiz biletli olacak ve biletler her gün 18.00 itibariyle Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde dağıtılmaya başlanacak.

Festivalin startı Salı günü verildi. Tiyatro Eylül’ün sahnelediği “Robinson Crusoe” isimli çocuk tiyatro gösterisi, minik izleyicilerle buluştu. Salı akşamı ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahnelediği “İstiklal Yolu Mehmet Akif” isimli oyun sahnelendi.

Festival takvimi

Festivale katılacak tiyatro grupları ve sahneleyecekleri oyunlar ise şöyle:

24 Mart Çarşamba: 14.00 Altıeylül Belediyesi Kent Sahnesi “Ormanlar Kralı Ağustos Böceği”, 20.00 Tiyatro Sır “Gerçekler Yalanlar”

25 Mart Perşembe: 14.00 Tiyatro Çocuk “Kocaayak Yeti”, 20.00 Uğultu Tiyatrosu “Eniştemin Suçu Ne”

26 Mart Cuma: 14.00 Balon Kukla Tiyatrosu “80 Günde Devri Alem”, 20.00 Yüksel Ünal “Yüksek Ünal Bir muhabbet Hali”

27 Mart Cumartesi: 14.00 Karart Sanat “Saklı Kasaba”, 20.00 Gate Yapım “Sır”

28 Mart Pazar: 14.00 İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Ak Masal Kara Masal”, 20.00 İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Deliler Evi”