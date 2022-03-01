İşletmelere ’Anahtar Kişi Sigortası’ ile büyük güvence

İşletmeler, ’Anahtar Kişi Sigortası’yla en değerli elemanlarının kaybından doğacak finansal sıkıntıdan etkilenmeyecek.

İşletmelerin en değerli çalışanlarını sigortalamak için hazırlanmış olan ’Anahtar Kişi Sigortası’ işletmeleri korumak için tasarlandığını ifade eden Helmet Broker Genel Müdürü Galip A. Gökakın, “Anahtar Kişi Sigorta Poliçesi, işletmenin kilit insanlarını ölüm veya hastalık yoluyla kaybetmenin finansal etkilerinden, işletmeleri korumak için tasarlanmış bir sigorta ürünüdür. Esasen sahibi ve lehtarı olarak şirketle kurulmuş bir yaşam planıdır. Anahtar Kişi Sigortası, yalnızca ölümü kapsayan bir hayat planı olarak veya kritik hastalık teminatı dahil olarak alınabilir. Firmaların çoğu ticari korumaya sahip değildir. Bu sebeple işletmeler kilit kişi olarak değerlendirdiği en önemli çalışanlarını kaybetmesi durumunda çok büyük krizler yaşanmakta, ticari faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmaktadır. Anahtar Kişi Sigortası, bu gibi finansal kayıp durumları için özel hazırlanmış bir sigorta olarak müşterilerimize büyük bir güvence sunmaktadır” dedi.

Personelin kilit bir üyesini kaybetmenin şirkete birçok zararlı etkisi olabileceğinin altını çizen Gökakın, “İşletmenin içinde her zaman çok önemli olan biri vardır. Şirkette tüm bağlantıları olan ve yıllarca süren ilişkiler kuran, şirketin yüzü veya herkesin bildiği ve güvendiği, tüm projenin arkasında olan veya bir sonraki büyük yatırımınızı denetleyen proje yöneticisi gibi çalışanları sigortalamak için hazırlanmış Anahtar Kişi Sigortası, hizmet sürekliliği ve güvenilirlik için büyük bir önem arz etmektedir. Tazminat ödemesinden gelen finansal kaynak birçok soruna çözüm oluşturabilir. Şirketlere acil durum planlaması ve bir sonraki adımda ne yapması gerektiğine karar vermesi için nefes alma alanı sağlayabilir. Hem sunduğu tüm güvenceler, hem de işletme gideri olarak değerlendirilip vergiden düşürülebilir. Olma özelliği ile Anahtar Kişi Sigortası, tazminatların vergi harici ödenmesi sebebi ile işletmeler için hayati bir önem taşımaktadır” diye konuştu.