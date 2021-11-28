İznik’in Cittaslow üyeliği İtalya’da ilan edildi

İtalya’da gerçekleştirilen Cittaslow Genel Kurulunda İznik’in üyeliği ilan edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “İznik Belediyesi olarak ilçemizin uluslar arası mecralardaki tanınırlığı ve farkındalığını arttırmak hedefiyle 2019 yılında hazırlık çalışmalarına başladığımız Cittoslow üyeliğinde önemli bir noktaya geldik. Dünya genelinde sadece 30 ülke ve 286 şehrin şartlarını taşıyarak ağa kabul edildiği Cittaslow Üyeliğine bugün itibariyle İznik olarak bizlerde katılmış bulunuyoruz. İtalya’da gerçekleşen genel kurulda üyeliğimiz ilan edildi. Cittaslow’un hedefi kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkarak küreselleşme sonucu ortaya çıkan şehir kargaşasına, kentlerin birbirine benzemesine, aynılaşmasının önüne geçilmesidir. Kentlerin yönetilirken yerel yemeklerine, yöresel mimarisine, geleneklerine, göreneklerin, zanaatlarına, esnafına sahip çıkılması ve desteklenmesi, birliğin üye kentler için ortaya koyduğu kriterler vasıtasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır. Cittaslow hareketi hızlı ve tüketime dayalı şehir yaşamına alternatif olarak ortaya çıktı. Yavaş şehirler mega kentlere oranla İznik gibi nüfusu az fakat nitelikli kentlerden oluşur. Bir yavaş şehir olabilmek kolay değil. Dünyada sadece belirli kriterlere uyan sayılı kentler Cittaslow (Yavaş Şehir) olabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra dünya genelinde ki Cittaslow üyesi şehirler bu ağın farkındalığı sayesinde turizmde popüler olmuş irili ve ufaklı şehirlerdir. Önümüzdeki süreçlerde Cittaslow ile ilgili bilgilendirme çalışmaları ve çeşitli etkinlikleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile üyelik çalışmalarında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, ilçemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.