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İznik’in kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü kutlandı

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Bursa’nın İznik ilçesinin 28 Kasım düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü kutlandı.

İznik’in kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü kutlandı
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Bursa’nın İznik ilçesinin 28 Kasım düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü kutlandı.

İlk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Törende İznik Kaymakamı Recai Karal ve Belediye Başkan Vekili Halil Çakır Atatürk anıtına çelenkleri sundu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Milli İrade Meydanı’nda devam eden törenlere Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tuncay Doğan, Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Eroğlu ve yönetimi, Siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Törende İznik Belediye Başkan Vekili Halil Çakır günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından öğrenciler İznik ile ilgili şiirlerini seslendirdi. 28 Kasım İznik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü törenlerinde Hindistan, Filistin ve Kosova’dan gelen Halk oyunları ekipleri de gösterilerini sergiledi.

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