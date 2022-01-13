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İznik’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

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Bursa’nın İznik ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

İznik’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
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Bursa’nın İznik ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

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Soğuk hava yurdun büyük kısmında etkili olurken, İznik ilçesine bugün öğle saatlerinde kar yağdı. Gürmüzlü, Elmalı, Çandarlı ve Kutluca mahallelerinde etkili olan kar, kısa sürede ev ve arabaları beyaza bürüdü. Çandarlı Mahallesi’nde çocuklar bol bol kartopu oynadı. Kar yağışı sonrası oluşan manzaralar kartpostalları aratmadı.

Candarlı Mahallesi’nde bungalov ev işleten Murat Turan, “İlgiden çok memnunuz. Burası Uludağ’ı aratmıyor. Yerli ve yabancı birçok misafir gelerek karın tadını çıkarıyor” dedi.

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