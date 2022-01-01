İznik’te altyapı yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede olduğu gibi İznik ilçesinde de daha sağlıklı bir altyapı için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

BUSKİ marifetiyle 17 ilçeyi şantiyeye dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İznik ilçesindeki Elbeyli, Çakırca, Eşrefzade, Mustafakemalpaşa, Selçuk ve Yeşilcami mahallelerinde imalat çalışmaları sürerken, mahallelerde yaşanan yağmur suyu sorunu tamamen çözülmüş olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Zafer Işık ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile birlikte Yeşilcami mahallesindeki altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve BUSKİ yöneticilerinden bilgi aldı. 17 ilçede ayrı ayrı çalışmalar yapıldığı gibi İznik ilçesinde de altyapı ve üstyapıda devam eden çalışmaların olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, 6 ay önce başlayan çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanacağını belirtti. Çalışmaların İznik’in daha sağlıklı bir altyapıya kavuşması adına yürütüldüğünü belirten Başkan Aktaş, “Elbeyli, Çakırca, Eşrefzade, Mustafakemalpaşa, Selçuk ve Yeşilcami mahallelerinde toplam 6 kilometre kanalizasyon hattı, 2 kilometre yağmursuyu ve 1 kilometre kutu kesit-baks imalatı yapıldı. İmalat çalışmaları devam etmektedir. Projenin yüzde 80’i tamamlandı. Çalışmanın ardından asfaltlama yapılacak. İmalatlar neticesinde Eşrefzade, Mustafakemalpaşa, Selçuk ve Yeşilcami mahallelerindeki yağmursuyu sorunları çözülmüş olacak. Çalışmalar bittiğinde ilçe halkımız da konfora kavuşacaktır. Yoğun yağışlarda herhangi bir sıkıntı olmadan sağlıklı bir çevreye kavuşulmuş olacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.