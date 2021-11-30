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Jandarma traktör hırsızlarını yakaladı

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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Kumkadı Mahallesinde H.D.isimli şahsa ait 150 bin TL değerinde traktörün çalınması ile ilgili 4 şüpheli yakalandı. Traktörü çalan şüphelilerden H.S. H.V. O.Y. ve O.E, gizlendikleri evde yakalandı. Şüpheli O.E. isimli sahsa ait ruhsatsız, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin traktörü Gemlik ilçesinde 10 bin TL karşılığında sattıkları belirlendi. Traktör Gemlik ilçesinde zeytin bahçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Jandarma traktör hırsızlarını yakaladı
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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Kumkadı Mahallesinde H.D.isimli şahsa ait 150 bin TL değerinde traktörün çalınması ile ilgili 4 şüpheli yakalandı. Traktörü çalan şüphelilerden H.S. H.V. O.Y. ve O.E, gizlendikleri evde yakalandı. Şüpheli O.E. isimli sahsa ait ruhsatsız, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin traktörü Gemlik ilçesinde 10 bin TL karşılığında sattıkları belirlendi. Traktör Gemlik ilçesinde zeytin bahçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

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