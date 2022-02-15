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Kaçak avlananlar cezadan kaçamadı

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Bursa’nın da aralarında bulunduğu 5 ilde avcılık yapanlar denetlendi. Kaçak avlandıkları tespit edilen 12 avcıya 19 bin 628 TL para cezası kesildi.

Kaçak avlananlar cezadan kaçamadı
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Bursa’nın da aralarında bulunduğu 5 ilde avcılık yapanlar denetlendi. Kaçak avlandıkları tespit edilen 12 avcıya 19 bin 628 TL para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa 2’inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Balıkesir, Bilecik, Bursa, Yalova ve Çanakkale’de görev yapan ekipler, şubat ayının ikinci haftasında 334 avcıyı denetledi. DKMP ekipleri tarafından bölgeye bağlı 5 ilde yapılan denetimlerde 12 kişiye idari işlem yapıldı. Yasa dışı avda kullanılan 4 adet av tüfeği ve 9 adet yaban hayvanına el konuldu.

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Yapılan genel denetimlerde usulsüz avlananlara 12 kişiye, 19 bin 628 TL idari para cezası kesildi.

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