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Kar ulaşıma engel değil

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Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kapanan 276 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kar ulaşıma engel değil
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kapanan 276 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yeniden etkili olmasıyla birlikte 17 ilçede karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Toplam 178 iş makinası ve kamyon ile 508 personelden 100 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmaları için 24 saat esaslı çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saat içinde 17 ilçede kardan kapanan 276 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar kapsamında Büyükorhan’da 8, İnegöl’de 57, Orhaneli’nde 10, İznik’te 35, Keles’te 10, Mustafakemalpaşa’da 59, Kestel’de 12, Gürsu’da 2, Osmangazi’de 10, Gemlik’te 4, Nilüfer’de 12, Orhangazi’de 10, Karacabey’de 6, Mudanya’da 3, Yenişehir’de 33 ve Harmancık’ta 5 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

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