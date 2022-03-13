Karla mücadele gece gündüz demeden sürüyor

Bursa’da ana arterlerde ve kırsal mahalle yollarında karla mücadele çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürerek sorunsuz ulaşımı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 500 kişilik özel ekiple alt ve üst geçitler, kaldırımlar ve metro girişlerindeki buzlanma olaylarına anında müdahale ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 17 ilçedeki bin 58 mahallede gece gündüz demeden karla mücadele çalışmaları sürdürüyor. Kapanan mahalle yollarına ve an arterlere anında müdahalede bulunan ekipler, gizli buzlanma ve karın aniden bastırması sebebiyle yaşanan kısa süreli sorunları ortadan kaldırdı. Özveriyle çalışan ekiplere, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de eklendi. Oluşturulan 500 kişilik 61 ayrı ekip, yaya hareketliliğinin yoğun olduğu cadde, meydan, bulvar, altgeçit, üstgeçit ve kaldırımlar başta olmak üzere 150 farklı noktada buzlanma olaylarına anında müdahale ediyor. Acil müdahale mangası gibi çalışan ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelere kısa sürede aktarılıyor.

Karla mücadele kapsamında Bursalılara karayolunda sorunsuz ulaşım için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, yaya ulaşımında tehlike arz eden kaldırımlardaki buzlanma sorununa da köklü çözüme kavuşturmuş oluyor.