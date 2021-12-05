Karlık ailesinin acı günü

Önceki dönem Bursa Büyükşehir Başkan vekili Abdülkadir Karlık ve Yıldırım Belediyesi eski Başkanı Cüneyt Karlık’ın ortanca kardeşleri Harun Karlık, hayatını kaybetti.
Uzun süredir kanser tedavisi gören 57 yaşındaki Harun Karlık’ın vefatı sevenleri üzdü. Karlık, Emirsultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı’na defnedildi. Abdülkadir Karlık ve Cüneyt Karlık’ı acı gününde AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, eski bakan Faruk Çelik, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve sevini yalnız bırakmadı.