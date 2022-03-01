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KDV denetimleri aralıksız sürüyor

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Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV indiriminin marketler tarafından uygulanıp uygulandığının denetimini aralıksız sürdürüyor.

KDV denetimleri aralıksız sürüyor
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Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV indiriminin marketler tarafından uygulanıp uygulandığının denetimini aralıksız sürdürüyor.

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Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde denetimler yapıyor. Ekipler, marketlerdeki ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyat karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde genel olarak KDV indirimlerinin fiyat etiketlerine yansıtıldığı görülürken, indirimi etiketlere yansıtmayan marketlere ise tutanak tutuyor.

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