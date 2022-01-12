Kent konseyinde ‘Diyabet Okulu’

Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık Çalışma Grubu’nca hazırlanan Diyabet Okulu start başlıyor.

Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu tarafından “Diyabet ‘erken dönemde fark edildiğinde’ tedavi edilebilir bir hastalıktır” sloganıyla düzenlenen Diyabet Okulu, 14 Ocak Cuma günü saat 14.30’da Bursa Kent Konseyi Koza Salonu’nda açılıyor. 4 farklı dönemde gerçekleşecek eğitimlerde, konusunda uzman doktorlar tarafından katılımcılara 10 oturumda diyabet ile ilgili bilgiler verilecek.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Sağlık Çalışma Grubu’nun ‘Türkiye’ye örnek model ile’ konusunda uzman doktorların katılımı ile kurulduğunu ve konseyin lokomotif gruplarından biri olduğunu söyledi. Diyabet Okulu ile toplumu ilgilendiren önemli bir alana giriş yaptıklarını ifade eden Orhan, “Sağlık Çalışma Grubu temsilcimiz Prof. Dr. Sedat Demir başta olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Diyabet farkındalığını artırmak için bu okulu düzenliyoruz. Tüm hemşerilerimi davet ediyorum” dedi.

Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Temsilcisi Prof. Dr. Sedat Demir ise, “Diyabet, tüm toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de yaygın bir sağlık sorunu. Erken teşhis edilmediği zaman pandemi gibi yaygınlaşıyor. Ne kadar fazla kişiye ulaşabilirsek, ne kadar erken tanı koyabilirsek, en azından hastaların bir sonraki aşamaya geçmelerini, bir sonra aşamada karşılaşacakları hastalık risklerinden uzaklaşmalarını sağlayabiliyoruz. Bu sebeple Diyabet Okulu’nu çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Diyabet okulu başvuruları devam ediyor. Başvuru için bit.ly/3ETHmBb