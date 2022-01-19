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Kestel karla kaplandı

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Bursa’nın Kestel ilçesinde gece başlayan kar yağışı şehir merkezi ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yurt genelinde yağış uyarılarının ardından, Kestel’de akşam saatlerinde Kar yağışı etkili oldu. Yağan kar yağışı sonrası Kestel beyaza büründü. İlçe merkezindeki futbol sahası ile oyun alanlarının karla kaplı bembayaz görüntüsü dikkat çekti.

Kestel karla kaplandı
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Bursa’nın Kestel ilçesinde gece başlayan kar yağışı şehir merkezi ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yurt genelinde yağış uyarılarının ardından, Kestel’de akşam saatlerinde Kar yağışı etkili oldu. Yağan kar yağışı sonrası Kestel beyaza büründü. İlçe merkezindeki futbol sahası ile oyun alanlarının karla kaplı bembayaz görüntüsü dikkat çekti.

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