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Kestel’de Miraç Kandili Özel Programına Bekir Develi ve Ahmet Feyzi konuk oldu

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Miraç gecesi dolayısıyla Kestel Belediyesi tarafından özel anma programı düzenlendi. Programa, yazar Bekir Develi ve sanatçı Ahmet Feyzi konuk oldu.

Kestel’de Miraç Kandili Özel Programına Bekir Develi ve Ahmet Feyzi konuk oldu
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Miraç gecesi dolayısıyla Kestel Belediyesi tarafından özel anma programı düzenlendi. Programa, yazar Bekir Develi ve sanatçı Ahmet Feyzi konuk oldu.

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Kestel Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla "Kandil Özel Programı" düzenledi. Programa Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Miraç Kandili Özel Programı, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde Kur’an tilaveti ile başladı. Hz. Muhammed’in (S.A.V) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen "Miraç Kandili" özel programına yazar Bekir Develi ve sanatçı Ahmet Feyzi konuk oldu. Miraç gecesinin feyzinden istifade edildiği gecede yazar Bekir Develi, sohbeti ile Miraç’ın hikmetlerini anlatarak gönüllere dokundu. Ahmet Feyzi ise birbirinden güzel ilahiler seslendirdi.

Programın ardından kısa bir konuşma yapan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "İçerisinde bulunduğumuz dönemde, İslam alemi için birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Bu vesileyle dualarımızı; yalnız şahsımız için değil, ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili’nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini diler, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutlarım" dedi.

Program sonrası vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunuldu.

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