Kestelli kadınlar matinede doyasıya eğlendi

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen Kadınlar Matinesi, büyük ilgi gördü. Sanatçı Kübra Lana’nın sahne aldığı matinede, sürpriz hediyeler ile çekiliş heyecanı yaşandı.

Kestel Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu kadınlar matinesi etkinliği ile büyük ilgi gördü. Çilek Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Bin 200 kadın ve ilçe protokolünün eşleri katıldı. Etkinliğin ilk bölümünde Belediye Başkanı Önder Tanır ve Kestel Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nusret Gülsevdi, ilçede 15 ila 40 yıl arasında esnaflık yapan üyelere plaket hediye etti.

Daha sonra salonu dolduran kadınları selamlayan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Göreve geldiğimiz günden bu güne, kadınlarımıza yönelik pek çok projeyi hayata geçirdik. Bu projelerimizle kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatlarına katkı sunmaya gayret ettik. Kadınların, toplumsal hayatla bütünleşmeleri, toplumun işleyişine, gelişmesine ve ilerlemesine daha etkin bir şekilde katkıda bulunmaları, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda daha çok söz sahibi olmaları, sadece kadınlar için değil, toplumun tamamı için önemlidir. Kadın, zorlukta kağnıyı çeken yürek, zahmette sabır, sevinçte hayattır. Kadın, insanı insan yapan değerlerin bütünüdür. Kadını yücelten, onu koruyan ve kollayan, dolayısıyla her vesileyle kıymetini bilip onu Allah’ın emaneti gören inanç ile medeniyetin mensupları olarak kadınlarımızın değerini biliyor ve bu değer istikametinde çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise çekiliş gerçekleşti. Bin 200 kadın, salon girişinde dağıtılan numaralar ile hediye çekilişine katıldı. Çekilişte numarası okunan 25 şanslı kadına, küçük ev aletleri hediye edildi. Daha sonra Bursa’nın sevilen sanatçısı Kübra Lana, sahneye çıktı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Lana, sevilen şarkılarıyla salonu dolduran kadınlara unutulmaz bir gün yaşattı.