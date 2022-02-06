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‘Kâğıt rölyef’e yoğun ilgi

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Yıldırım Belediyesi, el sanatları ve hobi eğitimlerine devam ediyor.

‘Kâğıt rölyef’e yoğun ilgi
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Yıldırım Belediyesi, el sanatları ve hobi eğitimlerine devam ediyor.

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Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi’nin kadınların el becerilerini geliştirmek ve meslek sahibi olmalarına katkı sağlamak için düzenlediği sanat ve meslek kursları yoğun ilgi görüyor. Tablolara, resimlere boyut kazandırmak olarak da bilinen Kağıt Rölyef Kursu, Değirmenlikızık Mahalle Konağı, Zümrütevler Mahalle Konağı ve Davutkadı Kurs Merkezi’nde haftanın 5 günü devam ediyor.

Kağıt rölyef sanatının bir anlamda kabartma çalışması olduğunu belirten Kurs Eğitmeni Nermin Demircan, “Bu sanatın uygulanması el becerisi ve hayal gücüyle ilgili. Kursiyerlerimiz bu doğrultuda hazır posterleri perspektif bakış açısı ile boyutlandırarak, 3 boyutlu hale getiriyor ve yeni bir sanat eseri ortaya çıkarıyor” dedi.

Kursu tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

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