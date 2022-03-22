Kınalı kuzular gururla anıldı

Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 15’liler Saygı Alayı, duygu dolu onlara sahne oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Akademisi ile ‘savaş döneminde öğrencilerini Çanakkale’ye gönderdiği için mezun veremeyen okullardan birisi olan’ Bursa Erkek Lisesi işbirliğinde düzenlenen saygı alayı, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde kortej yürüyüşü yaptı. Kapalı çarşıdan geçerek tarihi belediye binası önüne gelen öğrenciler, burada ellerindeki Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim’i öperek, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik’e teslim etti.

İbrahimpaşa Kültür Merkezi’nde 22. Dönem Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu tarafından verilen ‘Çanakkale Savaşlarında Bursa’nın ve Yenişehirli Kahraman Müstecip Onbaşı’nın Rolü ve Önemi’ konulu seminere konuk olan öğrenciler, daha sonra Yenişehir ilçesine gitti. Orhaniye Köyünde kabri başında Kur’an ı Kerim ve dualarla anılan Müstecip Onbaşı ziyaretinden sonra Yenişehir’de düzenlenen kortej yürüyüşüne katılan öğrenciler, ilçede duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu.