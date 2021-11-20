Kitaplarla gönüllere köprü kurdular

Nilüfer Kent Konseyi bünyesinde uzun yıllar çalışmalarını yürüten Emekliler Meclisi Kitap Atölyesi, Türkiye’nin 69 şehrine yaklaşık 90 bin kitap ulaştırarak gönül köprüsü kurdu.

Nilüfer’de gönüllük esasına göre yapılan sosyal çalışmalara en güzel örneklerden biri Emekliler Meclisi Kitap Atölyesi oldu. Emekliler Meclisi gönüllüleri 2012’den bu yana oluşturdukları atölyede topladıkları kitapları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kitap Atölyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve mahalle muhtarlıklarına bırakılan kitapları toplayan gönüllüler, türlerine göre ayrıştırdıktan sonra paketleme yapıyor. 2012 yılından buyana Türkiye’nin 69 şehri ve yüzlerce ilçesine yaklaşık 90 bin kitap gönderildi.

Kullanılamayacak kitapları da geri dönüşüme gönderen gönüllüler bugüne kadar 7 okulun kütüphanesine de destek oldu. Bu yıl yeni sezonda 7 bini aşkın kitabı 16 kente gönderen Emekliler Meclisi, 20-28 Kasım tarihleri arasındaki Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda da duyarlı çalışmalara imza atacak. Nilüfer Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Yeşim Erkmenuğur Nilüferliler’e çağrı yaparak kitap bağış sayısını en üst seviyeye getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Kitap bağışçılarının kullanmadıkları kitapları, içeriği ne olursa olsun Nilüfer Kent Konseyi, mahalle muhtarlıkları veya atölyeye bırakmalarını istedi. Gönüllülerin kitapları bırakılan yerden alacaklarını ifade eden Yeşim Erkmenuğur, hafta içi saat 14:00-17:00 arası açık olan atölyede kitapların paketlenerek ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılacağını söyledi.