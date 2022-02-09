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Koltuk atölyesi alev alev yandı

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Mobilya Sanayinde faaliyet gösteren koltuk imalathanesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Koltuk atölyesi alev alev yandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Mobilya Sanayinde faaliyet gösteren koltuk imalathanesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Yangın saat 15.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 8. Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren 3 katlı koltuk atölyesinin 3. katında henüz belirlemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören esnaflar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu iş yerinin 3. katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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