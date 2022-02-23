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’Körfezime Dokunma’ diyenler artıyor

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’Körfezime Dokunma’ kampanyasında toplanan imza sayısı 5 bini geçti.

’Körfezime Dokunma’ diyenler artıyor
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’Körfezime Dokunma’ kampanyasında toplanan imza sayısı 5 bini geçti.

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Gemlik’te uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kimya firmasının kendi sistemini soğutmak için deniz suyu kullanmak istemesi, ilçede vatandaşların tepkisine yol açtı. Başta Gemlik Belediyesi olmak üzere siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, firma tarafından kurulacak olan derin deniz deşarj sistemine tepki gösterdi. Geçtiğimiz hafta İskele Meydanı’nda başlatılan imza kampanyasıyla daha temiz bir körfez isteyen vatandaşların sayısı 5 bine ulaştı.

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