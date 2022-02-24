Kültür akademisinden kahramanlar vefa

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kültür Akademisi Şiir ve Edebiyat Kulübü’nün ‘Kahramanları Anlatan Şiirler Kahramanları Söyleyen Türküler’ programı, Mihraplı Şehitler Anıtı Kültür Kompleksi Salonu’nda gerçekleşti.

Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanlığı, Türkiye Muharip Gaziler Bursa Şube Başkanlığı’nın ev sahipliğindeki etkinliğin konukları, Bursalı şair ve yazarlar ile Gençleşen Türküler Proje Topluluğu oldu. Şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra sanatseverlerin de büyük ilgi gösterdiği program, Ahmet Sami İlhan’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, şair ve yazarlar Faruk Anbarcıoğlu, Hatice Türkmen Yurtseven, Makbule Acar Yeni, Şifanur Özçelik Şirin, Güleser Polat ve Zekiye Zümra Ak’a, Gençleşen Türküler Proje Topluluğu’nun ses ve saz sanatçıları eşlik etti. Etkinlik, ‘Şehitler Ölmez’ ve ‘Ölürüm Türkiyem’ eserlerinin seslendirilmesiyle sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız’ın da katıldığı programın sonunda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol ve Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği (BEMŞAD) Başkanı Nevin Fırtına, gecenin anısına Şef Erdinç Ertüzün ile Bursalı şair ve yazarlara plaket verdi.