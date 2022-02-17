Kumbaralarla giysi israfının önüne geçilecek

Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ’Giysi Toplama Projesi’ ile israfın önüne geçecek.

Sıfır Atık’ ta öncüler arasında yer alan Mustafakemalpaşa, 30 farklı yerleşim noktasına yerleştirilen kumbaralar ile israfı önleyecek. İhtiyaç fazlası kullanılmayan ev ve giyim eşyalarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için El Ele Sosyal Paylaşım Mağazasıyla köprü olacak. Yardımlaşmanın mutluluğunu yaşatmak, hayati zorlukları ve sorumlulukları paylaşmak hedefiyle çıkılan bu yolda Giysi Toplama Projesi kapsamında Mustafakemalpaşa sınırları içerisinde kullanılabilir nitelikte olan veya ihtiyaç fazlası kullanılmayan kıyafetlerin eşya sahalarına ulaştırılması için harekete geçildi. Toplayıcı firma tarafından belirli aralıklarla toplanıp geri dönüşüme kazanım sağlayıp değerlendirilen kıyafetlerin gelirleri ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri yönünde kullanılacak.

İlk günden bu güne sosyal belediyecilik için hassasiyetle çalışmalarına devam eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ’’Giysi Kumbaralarımıza olan ilginizi unutmadık, söz verdiğimiz gibi 10 adet daha kumbara ekledik. Toplam 40 adet kumbaramız bulunmakta. Kumbaralarımız gerek belediyemiz, gerek toplayıcı firma tarafından belirli aralıklarla toplanmaya devam edecek. Paylaşma ruhunu kaybetmemiş, desteklerini esirgemeyen hemşerilerime şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum’’ dedi.